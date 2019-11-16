Плющенко отреагировал на слухи о любовнице: Да, котенька, это сильно

Жена спортсмена, продюсер Яна Рудковская также высказалась по поводу подобных сообщений и развеяла все сомнения.

Российского фигуриста Евгения Плющенко удивили слухи о тайной любовнице. Запись с комментарием спортсмена в своём телеграм-канале опубликовала его жена Яна Рудковская.

— Да, котенька, это сильно, — говорит супруге спортсмен. — А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живём, разводимся? Пускай обсуждают... Люблю тебя.

Комментируя статьи о любовнице в СМИ, Рудковская отметила, что пока никаких действий в отношении изданий предпринимать не будет.

— В былые времена я бы в суд подала... Может, как-нибудь и до них руки дойдут. Я не злопамятная, но память у меня хорошая, — написала она.

Напомним, слухи о разладе между супругами и "любовнице" появились после запуска реалити-шоу Яны Рудковской. Ранее Плющенко добавил поводов для волнения, сорвавшись прямо во время церемонии награждения премии "Женщина года". В присутствии жены он заявил, что считает этот вечер наказанием.