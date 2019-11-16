СКР проверяет обстоятельства смерти политика Исаева

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Фото © Facebook / Никита Исаев

Следователи выясняют обстоятельства смерти директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года, возвращаясь из командировки. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Ранее стало известно о планах умершего политика.

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