СКР проверяет обстоятельства смерти политика Исаева

Следователи выясняют обстоятельства смерти директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
— По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.
Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года, возвращаясь из командировки. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Ранее стало известно о планах умершего политика.
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