Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту" и предложил добрый финал истории

С таким же предложением молодой человек обратился ко всем добровольцам, предлагавшим ему мили в подарок.

Хозяин толстого кота Виктора Михаил Галин, который обманом пронёс на рейс "Аэрофлота" питомца с лишним весом, предложил перевести его аннулированные авиакомпанией мили на благотворительный счёт. То же он предложил сделать всем неравнодушным к его истории.

— Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе "Аэрофлота" на мой счёт. К сожалению, счёт заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счёт "Мили милосердия", который предусматривает бонусная программа "Аэрофлота", — написал в "Фейсбуке" Галин.

Он также обратился к авиакомпании с просьбой перечислить на этот же счёт его 370 000 миль, которые авиакомпания аннулировала, узнав об обмане.

— Это большая сумма, честно накопленная за 14 лет, и мне не хотелось бы, чтобы они (мили. — Прим. Лайфа) бесследно пропали, — отметил хозяин кота. — Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании.

Напомним, сотрудники "Аэрофлота" сочли кота Виктора слишком упитанным и отказались пропускать его в салон самолёта. Тогда его хозяин Михаил Галин подменил своего питомца на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировав накопленные 370 тысяч миль.