В Антарктиде развернули самый большой российский флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров. В установлении рекорда принимали участие мотоклуб "Ночные волки" и общественная организация "Все миры".

— В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе, — рассказал РИА "Новости" президент организации Юрий Волков.

По его словам, акция проходила в рамках проекта "Все стихии" и была приурочена ко Дню народного единства.

Волков также уточнил, что ранее они уже разворачивали российский флаг в Москве, Крыму, на Северном полюсе, Эльбрусе, Камчатке и Байкале.