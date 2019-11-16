Более 100 человек задержали в Париже в годовщину протестов "жёлтых жилетов"

#SputnikVidéo | «On est là, on est là!» : des #Giletsjaunes se sont rassemblés #placedItalie à #Paris pour l’#acte53— Sputnik France (@sputnik_fr) 16 ноября 2019 г.
En savoir plus: https://t.co/NtwQ6gNS4e#Acte53 #ActeLIII #GJ #16novembre pic.twitter.com/KUmomEF8NN
В Париже прошла акция протеста в годовщину движения "жёлтых жилетов", более 100 человек задержано, сообщает агентство Associated Press.
Самые ожесточённые столкновения с полицией произошли на площади Италии. Демонстранты начали складывать баррикады, а затем подожгли их.
#SputnikVidéo | Des débris brûlent dans les rues de Paris: la manifestation des #GiletsJaunes continue— Sputnik France (@sputnik_fr) 16 ноября 2019 г.
Pour en savoir plus : https://t.co/NtwQ6gNS4e#acte53 #Paris #ActeLIII #GJ pic.twitter.com/pLRwDQuCXS
В местах акций дежурят силы спецназа, они пытаются разогнать толпу с помощью дымовых шашек и брандспойтов. На площадь прибыли пожарные машины, они тушат подожжённые автомобили, мусорные баки и электрощитки. Среди демонстрантов есть раненые и пострадавшие.
Правоохранительные органы остаются на связи с премьер-министром и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По сообщениям МВД республики, к митингующим присоединилось около 300 радикалов, а самих "жёлтых жилетов" там немного.
Напомним, беспорядки, охватившие крупнейшие города Франции, начались 17 ноября 2018 года. Люди в жёлтых жилетах, по которым и получила название акция, выступили против роста цен на топливо, а в дальнейшем это вылилось в массовые демонстрации против действий власти в целом.
Президент Эмманюэль Макрон признал, что акции вызваны "нерешённой несправедливостью", и пообещал принять меры. В частности, был повышен минимальный размер оплаты труда.
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