В Киеве недовольные отсутствием отопления жители перекрыли одну из улиц

На проспекте Победы в Киеве прошёл митинг. Жители одного из многоквартирных домов недовольны тем, что в их квартирах до сих пор нет отопления. Об этом в своём фейсбуке написало сообщество "Киев оперативный".

Из-за протестов на дорогах образовались пробки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность замерзающих киевлян.

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказала, что ждёт украинцев в случае прекращения транзита газа из России. В частности, она предсказала энергетический кризис в Незалежной и "холодные" бунты в связи с массовым отключением отопления.