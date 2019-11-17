Ольга Серябкина выложила откровенное фото в Сеть и приятно удивила поклонников

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, ныне ведущая сольную карьеру, выложила у себя в "Инстаграме" откровенное фото. На нём певица стоит по пояс обнажённая, прикрывая грудь лишь длинными волосами.

Пишу новый текст. Чувствую всё как в первый раз и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне, как правильно Ольга Серябкина

Она также предложила фанатам угадать, о чём будет её новая песня. В комментариях поклонники сразу же стали делиться своими догадками.

— О любви, точно, — написала одна из пользовательниц. Её поддержали и другие фанаты Серябкиной.

Но большинство поклонников всё-таки просто делали комплименты певице, решившей раздеться перед камерой.

Боже мой, какая красивая loko25218

Ух ты. Царица... Я влюбился zamyslovskii

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