Серябкина рассказала о драке с Темниковой, про которую все до этого молчали

Пути девушек разошлись давно, но это не мешает им вспоминать старые обиды. Ранее Темникова заявляла, что Ольга встречалась с Фадеевым. На что та парировала, что, наоборот, это у девушек был роман.

Серябкина стала гостьей ютуб-шоу "Алёна, блин!", где в том числе рассказала новые подробности отношений с Леной. По словам артистки, накал страстей у коллег однажды закончился настоящим рукоприкладством — она впервые стала участницей драки с девушкой.

Ольга и Лена вместе ехали в лифте, и Темникова напала на свою коллегу, а та в ответ укусила её за подбородок. По словам Серябкиной, она не хотела отвечать на агрессию певицы и доводить до полноценной драки, так как была сильнее оппонентки. Затем Серябкина позвонила Фадееву, который заявил, что девушки его достали и он хочет, чтобы "Серебра" вообще не было.

Это был треш. Мы ехали в лифте после концерта. Стоим, друг на друга смотрим. Вдруг она подходит ко мне близко и резко начинает бить по почкам, по печени, больно. <...> Я её в ответ прикусила — мне просто башню сорвало — и дала ей пощёчину Ольга Серябкина

При этом Ольга отметила, что потом они какое-то время нормально общались. И вообще она не держит на Темникову зла, несмотря на то что она и Серябкиной, и Фадееву причинила "боль". Но, по словам Ольги, она не будет первой идти на контакт, хотя не против, чтобы это сделала Лена.

Если она мне завтра позвонит и попросит о помощи, я ей её окажу. Причём с открытым сердцем Ольга Серябкина

Ольге не могли не задать вопрос и про незнакомца, с которым её недавно видели в обнимку. Но Серябкина снова ушла от ответа, заявив, что это близкий друг и непубличный человек. Также артистка прокомментировала свою любовь к откровенным образам, которыми известна.

Я хочу чувствовать себя сексуальной на сцене. Для меня музыка — это секс Ольга Серябкина

Серябкина, смутившись, раскрыла нюансы отношений с Фадеевым и Оксимироном