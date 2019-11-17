В Крыму назвали "двойными стандартами" заявление Помпео о Крыме и Голанах

Политики отметили, что США признают только то, что им выгодно, а передача Голанских высот Израилю весьма спорное решение.

Власти Крыма прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что в ситуациях с признанием Крыма и Голан есть различия. Министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов отметил, что это "политика двойных стандартов", сообщает РБК.

Политик подчеркнул, что "США признают только то, что им выгодно", и отметил, что полуостров всегда был пророссийским.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, в свою очередь, отметила, что разница действительно есть, только Крым вошёл в состав РФ по воле народа после референдума, а решение отдать Голаны Израилю было принято Совбезом ООН, и оно достаточно сомнительно.

Напомним, 16 ноября Помпео объяснил, почему США признали Голаны, а Крым — нет, некими "фактическими обстоятельствами".