Помпео объяснил, почему США признали Голаны, а Крым — нет

Он, однако, не уточнил, какие именно нормы и понятия стали решающими для Вашингтона.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил "разными фактическими обстоятельствами" то, почему США признали за Израилем Голаны, однако не согласились с российским Крымом. Об этом он заявил на выступлении в Хьюстоне.

В ответ на вопрос, как соотносится поддержка США относительно Голанских высот и заявление об "аннексии" полуострова, Помпео отметил, что это, очевидно, разные ситуации. Он добавил, что в мире много "спорных мест" и обстоятельств, однако не уточнил, какие из них стали решающими для Соединённых Штатов.

— Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат. Там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их, — пояснил госсекретарь.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг не одобрили не только в Москве, но и в Евросоюзе, а также в Лиге арабских государств. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобное решение США нарушает резолюцию Совбеза ООН.