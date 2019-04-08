Путин уличил США в нарушении резолюции ООН из-за ситуации с Голанами

Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию Совбеза ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете. Она изложена в заявлении МИД России. Это решение США противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, — пояснил российский лидер.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг осудили не только в Москве, но и в Евросоюзе, а также в Лиге арабских государств.