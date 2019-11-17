США и Китай обсудили по телефону первую часть торговой сделки

Главы делегаций США и Китая обсудили по телефону основные вопросы первой части торговой сделки, сообщает Министерство коммерции КНР.

— В первой половине дня 16 ноября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению американской стороны провёл телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином, — отмечается в сообщении.

Обе стороны провели конструктивное обсуждение соответствующих основных проблем на первом этапе соглашения и будут продолжать поддерживать тесную связь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, в частности закупать американскую сельхозпродукцию. 13 ноября он сообщил, что Соединённые Штаты и КНР находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.