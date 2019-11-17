В продолжении мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые персонажи

Они будут второстепенными на фоне Волка и Зайца, и пока не известно, кто займётся озвучкой ролей.

В новых сериях культового мультфильма "Ну, погоди!" появятся дополнительные герои, об этом рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва, сообщает RT.

Она отметила, что персонажи будут второстепенными, их действия будут происходить на фоне взаимоотношений Волка и Зайца.

— Как вы знаете, "Ну, погоди!" — бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания. И мы, конечно, очень внимательно подойдём к сохранению аутентичности этого легендарного проекта, — подчеркнула Слащёва. Она добавила, что пока не известно, кто займётся озвучкой ролей.

Ранее "Союзмультфильм" сообщил о выпуске 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!", первые из них зрители смогут увидеть уже летом 2020 года.