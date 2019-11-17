Девочка написала список желаний на Рождество и шокировала пользователей Сети

Больше всего интернет-пользователей удивила сумма в долларах, которую указала девочка.

Житель Лос-Анджелеса поделился в своём твиттере списком пожеланий его 10-летней дочери на Рождество. Американец был возмущён запросами своего ребёнка. Желания маленькой девочки оказались настолько непомерными, что они поразили и пользователей соцсетей.

— Моя 10-летняя дочь, должно быть, сошла с ума с этим списком на Рождество, — так подписал опубликованную фотографию отец девочки.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) 13 ноября 2019 г.

В списке 26 пунктов. Один из них — четыре тысячи долларов (256,8 тысячи рублей). Именно эта внушительная сумма больше всего поразила пользователей Сети. В комментариях многие пошутили, что, получив деньги, ребёнок планирует сбежать из дома.

Но на этом маленькая мечтательница не остановилась. У Санты она также попросила новый MacBook Air, последнюю модель iPhone, наушники AirPods, камеру GoPro, косметику, одежду и парфюм Chanel. Не обошлось и без по-настоящему детских запросов: девочка захотела настоящего зайчика и одежду для него.

Ранее Лайф сообщал, что девочка в канун Рождества отправила папе милое письмо "на небеса" и ответ не заставил себя ждать.