В Екатеринбурге инфекция за несколько часов унесла жизнь годовалого ребёнка

Родители заметили первые признаки недомогания, когда пришли за сыном в детский сад. Они винят в смерти воспитательницу и врачей, не сумевших вовремя распознать недуг.

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции 13 ноября умер ребёнок. О трагическом происшествии сообществу "Типичный Екатеринбург" рассказала его мама Юлия.

По её словам, она и муж заметили, что мальчик плохо себя чувствует, когда пришли забирать его из детского сада 12 ноября. Проходя мимо, супруги заглянули в окно и увидели, что их сын странно покраснел и сидит отдельно от остальных, пока воспитательница подметает пол. Обычно он всегда бежал навстречу родителям, но в этот раз не смог встать со стула.

Воспитательница заявила, что он просто переутомился, потому что не спал днём. Дома оказалось, что у него поднялась температура выше 39 градусов, а тело покрылось пятнами, похожими на ссадины. Родители вызвали скорую.

Медики приехали через два с половиной часа, к тому моменту температура уже спала. Врачи заверили, что пятна похожи на синяки и что ничего серьёзного с малышом не происходит. Они предложили госпитализацию, но предупредили, что ребёнка отправят домой. При этом они подчеркнули, что "больницы переполнены и придётся лежать с ребёнком в коридоре".

— Поставили, предположительно, ОРВИ, попросили попить воды и уехали. Руки не помыли, бахилы не надели. На мои сомнения, что ребёнок находится без сил, они ответили: а что вы хотели, он же болеет. Он покушал, попил, значит, нормально всё, — вспоминает мама.

От госпитализации супруги отказались, однако спустя несколько часов мальчик уснул и начал стонать во сне. Скорую вызвали снова. Выяснилось, что у него менингококковая инфекция.

— Это страшная инфекция, которая молниеносно поражает все органы, счёт идёт на минуты. Я сделаю всё, чтобы это не осталось безнаказанно, — добавила Юлия.

Мальчика забрали в реанимацию. Юлия рассказала, что он находился в токсическом инфекционном шоке, у него отказали органы. В три часа ночи он впал в кому. Позже из больницы перезвонили и сообщили, что зафиксировали время смерти.

Как уточняется, мальчик ушёл из жизни в возрасте одного года и 10 месяцев. В официальном заключении медики указали синдром Уотерхауса-Фридериксена, это резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии.

Сообщается, что детский сад в настоящий момент закрыли, делом ребёнка занимается санэпидемстанция.

Ранее сообщалось, что в городе Сысерть Свердловской области медикам не удалось спасти малыша, попавшего в больницу с лёгкой одышкой.