Зарезавший пешехода в Мытищах водитель сам сдался полиции

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье "Убийство".

Подмосковный предприниматель сам сдался полиции и признался в нанесении удара ножом пешеходу в ходе дорожного конфликта в Мытищах. Этот удар стал для его противника смертельным. Лайф публикует фото мужчины, который явился в полицию с повинной.

Напомним, в подмосковных Мытищах водитель ударил в шею ножом пешехода, который помешал его проезду. Лайф публиковал видео инцидента. На кадрах видно, что убитый переходил дорогу в неположенном месте, чем и вызвал гнев автомобилиста.

Зарезав оппонента, мужчина с места преступления скрылся. Его соперник вскоре упал прямо на дорогу. Следственный отдел СУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство".