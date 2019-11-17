Автоэксперт усомнился в правдивости данных ООН о причинах ДТП в России

Он считает, что в статистике Организации Объединённых Наций переоценили роль мобильных телефонов и алкоголя.

Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук не согласился с данными ООН о причинах смертельных аварий на российских дорогах. Своим мнением он поделился с изданием Ura.ru.

Эксперт заявил, что подавляющее число смертельных ДТП в России происходит из-за плохо организованного дорожного движения и низкого качества полотна, а не из-за алкоголя и мобильных телефонов.

— По моей личной статистике, 80% ДТП происходят из-за того, что у нас плохо организовано дорожное движение: непонятные знаки, светофоры, нет разметки, дороги грязные, скользкие. Остальное — это потому что ямы, узкие дороги, потому что федеральные трассы — это дорога по одной полосе в каждое направление, — подчеркнул Форманчук.

По его словам, разговоры за рулём и употребление спиртного приводят к авариям лишь в нескольких процентах случаев.

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал среди главных причин смертности на российских дорогах езду в пьяном виде, разговоры по телефону за рулём и недостаточность правового преследования нарушителей.