Лукашенко заявил, что не будет менять конституцию к президентским выборам

Лидер соседней республики заявил, что спешка в таком серьёзном вопросе неприемлема.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не менять конституцию к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году. Белорусский лидер отметил, что обновление конституции возможно, но процесс должен происходить без спешки.

— Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию, — сказал Лукашенко журналистам.

Напомним, 19 апреля Лукашенко заявил, что изменит конституцию для своего преемника. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе.

По его мнению, необходимо передавать властные полномочия различным профильным ведомствам, а "будущий глава государства должен быть главой государства".