Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

По словам президента, особое внимание должно быть уделено суверенитету Белорусии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если они будут противоречить конституции и суверенитету.

— Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества, — сказал Лукашенко, беседуя с журналистами. — А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что дорожные карты по интеграции Белоруссии и РФ предоставят главам государств к 1 декабря.

Что касается Лукашенко, он сегодня проголосовал на парламентских выборах, а также заявил, что намерен баллотироваться в президенты на новый срок в 2020 году.