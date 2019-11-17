Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если они будут противоречить конституции и суверенитету.
— Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества, — сказал Лукашенко, беседуя с журналистами. — А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что дорожные карты по интеграции Белоруссии и РФ предоставят главам государств к 1 декабря.
Что касается Лукашенко, он сегодня проголосовал на парламентских выборах, а также заявил, что намерен баллотироваться в президенты на новый срок в 2020 году.
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