Бузова решила заняться водочным бизнесом

Новый бизнес-проект известной телеведущей проходит этап регистрации товарных знаков.

Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес. Телеведущая уже подала заявку в базу патентов для регистрации соответствующих товарных знаков. Под ними будут выпускать водку, пиво, виски и даже коньяк, сообщает Mash.

Названия алкогольных напитков выбраны — Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac. В базе заявок на регистрацию товарных знаков действительно есть такие данные. Правообладателем указано ООО "Арчер мьюзик продакшнс" — продюсерский центр, с которым сотрудничает певица. Заявки поданы 11 октября этого года. Сама Ольга не давала комментариев по этому поводу.

Напомним, летом прошлого года Бузова уже пробовала себя в предпринимательской деятельности. Знаменитость открыла несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако недавно они закрылись.

Ранее Лайф сообщал, что Бузова призналась, что уже записывает трек для Евровидения.