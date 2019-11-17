На Урале СКР начал проверку после смерти годовалого ребёнка от инфекции

Мальчика госпитализировали не сразу. Когда это всё же случилось, через несколько часов он скончался в реанимации.

СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту смерти ребёнка в одной из больниц Екатеринбурга. Родители мальчика настаивают, что врачи и сотрудники детсада не смогли вовремя выявить ухудшение здоровья ребёнка. В то же время сами родители первоначально отказались от госпитализации малыша, отмечают врачи.

— Органами СК России с целью установления всех причин данной трагедии будет проведён комплекс проверочных мероприятий. Для определения точной причины смерти ребёнка будет проведена судебно-медицинская экспертиза, — приводит заявление представителя СУ СКР по региону портал E1.RU.

Как сообщал Лайф, в Екатеринбурге инфекция всего за несколько часов унесла жизнь годовалого ребёнка. Как рассказали родители мальчика, его состояние ухудшилось ещё в детском саду, но воспитатели списали недомогание на усталость. Затем бригада врачей не смогла вовремя установить, что у ребёнка менингококковая инфекция.