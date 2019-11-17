Дмитрий Шепелев впервые показал новую возлюбленную

По словам вдовца Жанны Фриске, с этой избранницей он познакомился благодаря сыну Платону.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев впервые опубликовал в "Инстаграме" совместное фото с новой возлюбленной — Екатериной Тулуповой.

По информации КП, отношения у них начались в 2017 году, но пара всё это время тщательно скрывала роман. В конце 2018 года телеведущий и его подруга съехались и стали жить вместе. Как признался Шепелев, с возлюбленной он познакомился благодаря сыну — Платон и дочь Тулуповой Лада ходили в один детский сад.

— Так что, получается, нас с Катей познакомили наши дети. Мы ещё не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья, — написал он в "Инстаграме".

Екатерина Тулупова — ровесница 36-летнего Шепелева. Она дизайнер интерьеров и основательница компании "Деловые завтраки". Бывший муж Тулуповой — основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Его компания владеет аптечной сетью "36,6". Пара развелась в 2016 году.

Ранее певица Татьяна Буланова также призналась, что завела первые с момента развода отношения.

Напомним, певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни после длительной борьбы с раком. У Шепелева конфликт с родными Жанны. Они пытаются добиться от Шепелева разрешения встречаться с внуком.