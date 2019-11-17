В Приморье молодожёны устроили стрельбу на свадьбе — видео

А один из гостей под громкие крики одобрения выпустил в воздух очередь из автомата.

Участники свадьбы во Владивостоке устроили стрельбу недалеко от здания Первомайского загса. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что молодожёны и один из гостей под громкие крики одобрения стреляют из автомата и пистолета. В региональном управлении МВД РФ сообщили, что ознакомились с видео и устанавливают личности участников происшествия.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — отметили в полиции.

Ранее Лайф сообщал, что подобный инцидент произошёл во время свадебных гуляний в столице. Мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе, тогда вскоре задержали.