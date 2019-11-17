Над позициями ВСУ в Донбассе подняли флаг США

В Управлении Народной милиции ЛНР заявили, что это действие открыто демонстрирует, "под чьим руководством и при чьей поддержке ведётся война в Донбассе".

Флаг США неожиданно подняли над позициями украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, такое решение в преддверии визита журналиста New York Times приняли "особо одарённые" командиры бригад ВСУ полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов.

— Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на всё ради подачки с барской руки, — заявил Филипоненко.

Он отметил, что если бы "горе-командиры" помнили историю, то знали бы, что "вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развивается над ними".

Он добавил, что это действие открыто демонстрирует, "под чьим руководством и при чьей поддержке ведётся война в Донбассе".

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным.