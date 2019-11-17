В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Песков отметил, что пока не очень понятно, каким образом Украина будет согласовывать документ с ЛНР и ДНР.

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом он отметил, что пока не очень понятно, каким образом Украина будет согласовывать новый закон о статусе Донбасса с Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой.

— Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов, — отметил он.

Лайф сообщал, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря 2019 года. Ранее глава украинского МИД заявлял, что Киев надеется провести встречу таким образом, чтобы Украина смогла "не только выжить, но и развиваться дальше".