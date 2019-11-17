На Красной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку

Интересно, что старт монтажа праздничного дерева пришёлся на день рождения Деда Мороза.

На Красной площади в Москве начали монтаж новогодней ёлки. Специалисты уже собрали каркас конструкции и теперь закрепляют на нём искусственные элементы. Позже на ёлке появятся разноцветные шары, гирлянды и флажки.

Примечательно, что установку праздничного дерева начали в день рождения Деда Мороза, который традиционно празднуется 16 и 17 ноября.

Отметим, что главной новогодней ёлкой страны считается та, что устанавливают на Соборной площади Кремля. Для этого подбирают настоящую лесную красавицу. В прошлом году её срубили в Подмосковье. Она была длиной 30 метров.