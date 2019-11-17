Мединский рассказал, как относится к секс-сценам в кино

Министр культуры также выразил своё мнение по поводу нашумевшей российской ленты "Текст".

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ничего не имеет против профессионально снятых, оправданных замыслом откровенных сцен в кино.

— Ну если это оправданно режиссёрским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом "18+", то почему бы и нет, — сказал Мединский журналистам на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

При этом министр подчеркнул, что вопрос таких сцен в фильмах никак не касается министерства. Задача ведомства — следить за тем, чтобы российский кинематограф развивался, зрителям нравились отечественные фильмы, а кинематографисты соблюдали установленные законом ограничения.

Министр также упомянул нашумевший фильм "Текст", отметив, что лента заслуженно получила свои "18+". Он также добавил, что читал одноимённый роман Дмитрия Глуховского. Поклонником произведения не является, но экранизация режиссёра Клима Шипенко пришлась ему по душе. Мединский подчеркнул, что фильм снят профессионально и с чувством.

— И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашёл отклик в душе наших зрителей, особенно молодёжи. Значит, это кино, которое нам нужно, — добавил министр.

Напомним, ранее Кристина Асмус рассказала о травле в соцсетях после съёмок в эротической сцене в фильме "Текст" и сообщила, что хейтеры добиваются её развода с Харламовым. В свою очередь 38-летний шоумен заявил, что гордится постельными сценами с участием жены.

Асмус даже расплакалась в эфире радиостанции, отвечая на вопросы о травле после выхода ленты на экраны. Актриса рассказала, что в ближайшее время должна была участвовать в проекте, который предполагает съёмку в нижнем белье, однако после волны негатива в Интернете ей, вероятно, придётся отказаться от этого. Позже друг Асмус заявил, что ей угрожают из-за злосчастных эротических сцен.