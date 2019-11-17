Новую дорогу под Владимиром сделали вокруг столба — видео

Глава района объяснил это тем, что ремонтные работы на трассе продолжаются и до официального открытия мешающие движению объекты уберут.

У деревни Заозерье Владимирской области новую дорогу проложили так, что чётко посреди неё оказалась опора линии электропередачи. А через несколько километров водителей ждёт ещё один сюрприз — другой столб занимает одну из двух полос.

Соответствующим видео поделился местный автомобилист. Он недоумевает, как строители могли сделать такой сюрприз водителям.

— Едешь себе, едешь. Смотришь, хопа, столб стоит посреди дороги. Красота, — прокомментировал мужчина.

Местные власти нашли этому объяснение. "Подъём" получил комментарий главы Гороховецкого района Владимира Наумова. Чиновник заявил, что виноваты водители, которые выезжают на ещё не готовую дорогу.

— Дорога ещё не сдана, она в работе. Люди лезут, без разрешения едут по ней, поэтому и получается так. Хоть перекрывай, — сказал Наумов.

По его словам, уже заключён контракт на демонтаж опор ЛЭП. В течение одной-двух недель столбы должны убрать. После этого трассу официально откроют. Между тем снятая на видео дорога — единственный путь, по которому можно добраться до деревни Заозерье.

А в Нижегородской области ранее 80-летняя бабушка решила не ждать чиновника и сама отремонтировала дорогу.