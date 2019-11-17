В Польше дали совет Украине по возвращению Крыма и Донбасса

Экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью "Европейской правде" заявил о том, что Украине для возвращения Донбасса и Крыма надо придерживаться европейского курса.

Ващиковский полагает, что курс на Европу поможет Киеву добиться роста экономики. В таком случае жители вышедших из-под контроля Украины территорий сами проголосуют за возвращение в её состав.

Бывший чиновник выразил опасения, что "формула Штайнмайера" может оказаться "ловушкой", из-за которой Киев потеряет Донбасс полностью.

— Мы видим, что Зеленский пытается вести с Россией интересную и острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию данных регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. <...> Проблема в том, что русские не хотят завершать конфликт, ведь это может лишить их инструмента влияния на Украину, — заявил Ващиковский.

1 октября трёхсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" — документ, определяющий механизм закрепления за регионом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов. Но националистически настроенная часть страны расценила подписание этого документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей Незалежной.

Крым же стал российским регионом после проведённого там в 2014 году референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что общекрымский референдум состоялся в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.