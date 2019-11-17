Две женщины погибли при пожаре в жилом доме под Липецком

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Фото © МЧС России по Липецкой области

В результате пожара были уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади.

Две женщины погибли в результате пожара в жилом доме в Елецком районе Липецкой области, сообщили РИА "Новости" в МЧС России.

В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

В результате пожара были уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади. Причина возгорания устанавливается.

По данным МЧС, в 21:45 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в кадетском корпусе на Кубани.

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