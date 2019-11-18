София Ротару возвращается в Москву на заработки

Певица София Ротару приедет в Россию, чтобы выступить на новогоднем концерте "Песня года", пишет КП.
Билетов на "Песню года" на 7 декабря практически не осталось, причём цена самого дешёвого варианта составляет шесть тысяч рублей.
Кроме того, артистка выступит на фестивале "Легенды Ретро FM" 14 декабря. Она также рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве.
Гонорар певицы за выступление в этом году в среднем составит 50–60 тысяч долларов (более трёх миллионов рублей), в сумму включены транспортные расходы Ротару и её коллектива, проживание и сам концерт.
В прошлом году София Ротару отменила своё выступление в "Песне года", сославшись на проблемы со здоровьем. Кроме того, сказались и напряжённые отношения между Москвой и Киевом. Поклонники певицы опасались, что она больше не приедет выступать в Россию.
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