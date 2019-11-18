Фильм "Ford против Ferrari" стал лидером российского проката в выходные

На втором месте в рейтинге по кассовым сборам оказался американский боевик "Ангелы Чарли", а на третьем — мультфильм "Семейка Аддамс".

Фильм "Ford против Ferrari" стал лидером в российском прокате, собрав 214,5 миллиона рублей за минувшие четыре дня, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 ноября.

Картина режиссёра Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы вышла в российский прокат 14 ноября. Фильм основан на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане". Главные роли исполнили Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп.

На втором месте в рейтинге по кассовым сборам оказался американский боевик "Ангелы Чарли" режиссёра Элизабет Бэнкс. Картина собрала 70,5 миллиона рублей. Фильм является продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом медиафраншизы "Ангелы Чарли". Главные роли сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт.

Тройку лидеров по кассовым сборам замкнул американский анимационный фильм "Семейка Аддамс", собравший с 14 по 17 ноября 69,7 миллиона рублей. Режиссёрами картины стали Грег Тирнан и Конрад Вернон. Главных персонажей мультфильма озвучили Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер.

Рекордсменом среди фильмов со "взрослым" рейтингом стал "Джокер" Тодда Филлипса, картина набрала более одного миллиарда долларов по всему миру.