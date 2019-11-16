"Джокер" стал первым фильмом со "взрослым" рейтингом, собравшим более $1 млрд

Также фильм студии Warner Bros. стал третьим по счёту среди картин после 2014 года не от Disney или Universal, которые собрали миллиард долларов меньше, чем за год.

Кинофильм "Джокер" преодолел планку сборов в один миллиард долларов по всему миру, что является абсолютным рекордом для фильмов со "взрослым" рейтингом R. Такие данные приводит журнал Forbes, отмечая что стоимость картины для студии DC Films составила 62,5 миллиона долларов.

Другим важным рекордом стало и то, что фильм режиссёра Тодда Филлипса стал третьим по счёту (после "Аквамена" и "Человека-паука. Вдали от дома"), которые с 2014 года собирали кассу более миллиарда долларов и не принадлежали компаниям Disney или Universal.

До 2014 года такой результат удалось продемонстрировать лишь картине "Трансформеры. Эпоха истребления" от студии Paramount. Однако значительную часть денег ей помогли собрать китайские зрители. В то время как "Джокер" в прокат в Китае не пошёл, по предварительным данным, из-за сцен с насилием.

Напомним, скандальная картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Как ранее сообщал Лайф, фильм "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров" в будущем году. Работу отметили сразу в 16 номинациях.