СМИ: Путин одобрил проект моста через Лену

Отмечается, что президент уже поручил кабинету министров внести соответсвующее предложение.

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лена в районе Якутска. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Путин положительно отреагировал на просьбу главы Якутии Айсена Николаева заложить в бюджет средства на проект автомобильного моста. Отмечается, что президент уже поручил правительству внести соответствующее предложение.

Предварительная общая стоимость проекта оценивается в 82,9 миллиарда рублей, сообщает издание.

Жители Якутска лишены круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами. Летом они пользуются паромами, а зимой ездят по льду Лены. Так, к примеру, 15 ноября один из водителей на стихийной переправе сбил сотрудника ДПС, приехавшего проверить сообщения о несанкционированном движении.