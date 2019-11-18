Совет директоров "Яндекса" предложил изменить структуру управления компанией

Предлагается внедрить инструменты, которые уже применяются в крупнейших мировых значимых компаниях Google и Facebook для защиты национальных интересов.

Совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые позволят защитить пользователей, инвесторов и сотрудников компании от отчуждения российских активов и значимых сервисов, передачи интеллектуальной собственности и персональных данных юзеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно инициативе часть управленческих функций будет передана специальному Фонду общественных интересов (Public Interests Foundation). Предполагается, что новая структура сможет выдвинуть в совет директоров "Яндекса" двух человек из двенадцати, а также участвовать в принятии решений по ряду вопросов: заключение сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передача существенной интеллектуальной собственности, внесение изменений в регламент компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнёрств с правительствами других стран. Кроме того, фонду предлагается передать от Сбербанка "золотую акцию" IT-компании.

— Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса", — подчёркивается в сообщении.

В совет директоров "Яндекса" от фонда планируется пригласить проректора РАНХиГС, руководителя АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого. Предполагается, что приход Комиссарова в совет будет способствовать наращиванию участия компании в совместных проектах по студенческой олимпиаде " Я — профессионал!", конкурса "Цифровой прорыв" и других проектах АНО.

Предлагаемые управленческие изменения должны быть одобрены на специальном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года.

К слову, в крупнейших мировых значимых компаниях Google и Facebook применяются схожие инструменты для защиты национальных интересов.

Ранее успехи России именно в сфере IT отметили немецкие СМИ. Они упоминали в том числе появление такой компании, как "Яндекс".