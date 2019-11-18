Москвичей на неделе ждут морозы и аномально высокое атмосферное давление

Жителей столицы предупредили об аномально высоком атмосферном давлении и морозах на предстоящей неделе. Об этом в центре погоды "Фобос" сообщили агентству "Москва".

— Атмосферное давление будет очень высоким — около 768 мм рт. ст. Это примерно на 20 мм выше средних многолетних значений, — пояснили синоптики.

Что касается морозов, то уже в четверг в столице ожидаются минусовые температуры. Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса, а в пятницу — -3...-5.

Сегодня же в столице сильный туман. Объявлен жёлтый уровень опасности.