Коллекторы попросили защитить их от обмана и ругани должников

По словам президента ассоциации, в 9 случаях из 10 кредиторы якобы жалуются на взыскателей, чтобы не выплачивать долг.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) разработала поправки к новому закону о взыскании, который может вступить в силу в 2021 году, сообщает "Коммерсант".

Коллекторы предложили на законодательном уровне запретить должникам обманывать взыскателей и унижать их честь и достоинство. За нарушение этих требований в ассоциации предложили обязать должников компенсировать коллекторским агентствам потери.

— Лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается, — сказал газете президент организации Эльман Мехтиев. — Зачастую, составляя обращение, должник преследует цель не выплачивать долг.

В НАПКА считают, что закон должен отстаивать интересы обеих сторон, тогда как нынешняя версия закона даёт должникам разного рода преимущества.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об обязательном уведомлении должников при передаче их дел коллекторам.