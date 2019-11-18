Синоптики пообещали "марсианские пейзажи" в Москве

На Красной планете очень холодно и пыльно. Что-то похожее будет и в столице России.

Морозная погода без осадков ожидается в Москве во второй половине недели. К столице подберётся холодный фронт, который выгонит нынешнюю тёплую погоду. Об этом рассказали в центре "Фобос".

— Сегодня-завтра в столице всё ещё по-апрельски тепло — плюс шесть градусов. Но уже в среду показания термометров опустятся до плюс двух. А затем уйдут в устойчивый минус. Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут марсианскими — пыльными и холодными, — рассказали синоптики.

Причём с приходом морозов будет повышаться атмосферное давление. Его рост уже начался, а к пятнице оно достигнет 768–770 миллиметров, что почти рекорд для ноября. Синоптики отметили, что ожидаемый антициклон будет одним из тех, что формируется на Русской равнине только несколько раз за столетие.

Сегодня же в столице сильный туман. Объявлен жёлтый уровень опасности.