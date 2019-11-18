В МИД РФ предупредили об угрозе Brexit для российских компаний

По словам дипломата Сергея Беляева, выход Британии из состава ЕС отрицательно скажется на всей мировой экономике.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза, известный как Брексит, обернётся появлением ряда рисков для российских экономических операторов на британском рынке и в целом негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономики. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

— Исходим из того, что выход Великобритании из ЕС является суверенным делом Соединённого Королевства. При этом мы, конечно же, внимательно следим за диалогом между Лондоном и Брюсселем, а также обсуждением этой темы в британском парламенте, — отметил дипломат.

Сергей Беляев отметил, что пока рано говорить о том, что результаты предстоящего в Британии голосования, намеченного на 12 декабря, могут отразиться на перспективах Брексита. По поводу этого вопроса нет единого мнения и в Лондоне.

— Вместе с тем не вызывает сомнений тот факт, что Брексит неминуемо скажется на темпах развития мировой и, прежде всего, европейской экономики, причём влияние это будет, по мнению большинства экспертов, явно со знаком минус, — заявил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас на британском рынке наблюдается существенное падение оптимизма у местных предпринимателей. В частности, по данным дипломата, 43% компаний ожидает исключительно негативных последствий от выхода Британии из состава ЕС.

Ранее Лайф писал, что правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer ("Жёлтый молот"), разработанный на случай "жёсткого" Брексита.