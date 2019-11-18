ГБР предложило обвинить Порошенко в захвате власти

Экс-лидера Незалежной заподозрили во вмешательстве в отбор кандидатов в Высший совет правосудия.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) намерено добиться привлечения к уголовной ответственности пятого президента страны Петра Порошенко. Ведомство уже направило соответствующий запрос в Генпрокуратуру Незалежной и Верховную раду.

Порошенко заподозрили в преступлениях, которые подпадают под две статьи Уголовного кодекса: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (ч. 3 ст. 109) и "Злоупотребление властью или служебным положением" (ч. 2 ст. 364).

— Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте — мае 2019 года, — уточнила пресс-служба ГБР.

Поскольку Порошенко является действующим депутатом Верховной рады, бюро направило в украинский парламент запрос о предоставлении соглашения на привлечение его к уголовной ответственности.

Напомним, что Порошенко уже стал фигурантом 13 уголовных дел, одно из которых связано с хищением денежных средств в Вооружённых силах Украины.