Против Порошенко возбуждено новое дело по факту хищений в армии

По версии следствия, экс-президент и украинские чиновники создали мошеннические схемы по выводу средств ВС, ослабив тем самым обороноспособность страны.

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко по подозрению в хищении средств вооружённых сил. Фигурантами дела также являются экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и "Укрэксибанка". Об этом сообщил журналистам бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

— Основали преступную группу и с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовали прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты, — приводит РИА "Новости" выдержки из дела.

Как уточнил Портнов, прежде всего следователей заинтересовало поручение Порошенко и Гонтаревой от 19 января 2016 года, по которому правление Нацбанка отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций. То есть платежи "Укроборонпрома" в офшоры стали осуществляться с предоплатой, но без валютного отчёта перед Нацбанком.

— Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ, — отметил юрист, добавив, что, по его мнению, данное дело обладает значительной доказательной базой что позволяет снять неприкосновенность с Порошенко и взять его вместе с Гонтаревой под стражу.

Как сообщал Лайф, ранее в отношении Петра Порошенко возбудили уже двенадцатое уголовное дело. Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. Притом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему "не за что краснеть".