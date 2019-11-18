Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о напряжённых отношениях с Россией

Ранее президент Белоруссии заявил, что сомневается в целесообразности союза Москвы и Минска.

Выгодность союзного сотрудничества России и Белоруссии является незыблемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал критику лидера соседней республики Александра Лукашенко по поводу интеграции и добавил, что в Кремле отметили эмоциональность и подбор лексики президента.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск отказывается подписывать дорожные карты по интеграции с Россией, пока не будут решены принципиальные экономические вопросы. При этом он усомнился в выгодности союза для республики. По его словам, каждый год условия экономических отношений Москвы и Минска ухудшаются и Белоруссии "каждый год подсовывают новые условия".

— Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой, — ответил Дмитрий Песков в ответ на это заявление.

При этом он отметил, что белорусский лидер в своих высказываниях задавался лишь гипотетическим вопросом о целесообразности союза Москвы и Минска, "если этот союз не отвечает интересам Белоруссии".

Напомним, ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что дорожные карты по интеграции Белоруссии и РФ представят главам государств к 1 декабря.