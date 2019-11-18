В Москве журналистка ушла в церковь и исчезла

По словам матери, Маргарита Игнатова не взяла с собой ни деньги, ни документы, ни даже телефон.

В Москве уже вторые сутки ищут редактора агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову, которая отправилась 17 ноября в 9 утра в церковь и исчезла. Об этом сообщил Лайфу источник.

Мать Маргариты рассказала полиции, что дочь ушла в церковь без денег, документов и телефона. По словам женщины, девушка не часто ходит в храм и обычно много времени там не проводит. Когда Маргарита не вернулась домой, мать забеспокоилась и почитала переписку дочери в телефоне. Однако сообщения не пролили свет на возможное местонахождение журналистки. На работе также не знают, где может находиться Игнатова, — в день исчезновения девушке позвонили коллеги, чтобы узнать, во сколько она придёт.

Ранее в Москве во время прогулки с сиделкой и собакой пропала актриса Мария Стерникова. Позже её удалось найти.