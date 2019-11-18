В Тюмени верблюда Кешу в 30-градусный мороз приковали на улице

Животное питается тем, что приносят ему местные жители. Хозяин иногда даёт ему сено.

Жители Тюмени забили тревогу в соцсетях из-за калмыцкого двугорбого верблюда Кеши. Дело в том, что животное живёт прямо на улице прикованным железной цепью к бараку между многоэтажными домами.

По словам горожан, верблюд в плохом состоянии — он потерял горб и половину шерсти. Даже в холод и снегопад ему негде укрыться. Питается Кеша тем, что приносят ему местные жители. Хозяин лишь иногда даёт ему сено.

Сейчас температура в регионе опустилась до минус 30. По словам очевидцев, теплолюбивый верблюд всё так же лежит на снегу и покрывается инеем.

Условиями проживания животного заинтересовалась природоохранная прокуратура региона. Ведомство планирует провести проверку с участием органов ветеринарного контроля. Обеспокоенные судьбой Кеши тюменцы предлагают отдать его в зоопарк.

А в Австралии волонтёры спасают коал, оставшихся без дома из-за лесных пожаров.