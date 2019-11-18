Пригожин уверен, что Ротару возвращается на российскую сцену "не ради денег"

О певице отзываются как о порядочном и аполитичном человеке, который "стал жертвой обстоятельств".

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о возвращении Софии Ротару на российскую сцену. Ранее появилась информация, что артистка после многолетнего перерыва выступит на сборном концерте "Песня года", а также на фестивале "Легенды Ретро FM". И, по мнению Пригожина, желание заработать здесь играет самую последнюю роль.

— Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью, — приводит слова продюсера "Говорит Москва". — В отличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя.

Пригожин уверен, что Ротару "стала заложником политических обстоятельств", но сама она порядочный и аполитичный человек, "не имеющий отношения к революциям".

Отметим, что, по информации СМИ, София Михайловна рассматривает предложения и о выступлении на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар певицы за выступление в этом году в среднем составит 50–60 тысяч долларов (более трёх миллионов рублей), в сумму включены транспортные расходы Ротару и её коллектива, проживание и сам концерт.

София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В её репертуаре более пятисот композиций на двенадцати языках. София Михайловна — народная артистка Советского Союза, обладательница множества других титулов, регалий и наград, среди которых — орден Святого Николая Чудотворца "За приумножение добра на Земле" и орден Дружбы народов. Она же — Герой Украины и обладательница ордена Державы, многократный лауреат премии "Золотой граммофон", а также муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Биографию легендарной певицы читайте на сайте uznayvse.ru