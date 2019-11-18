Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днём. Но только для чиновников

На этот шаг глава региона решил пойти во имя женщин. Мол, именно на их плечах обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением перенёс рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу 28 декабря. Документ распространяется только на сотрудников областной администрации, однако губернатор рекомендовал исполнительным органам государственной власти, а также органам местного самоуправления "предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени".

По словам Жвачкина, на этот шаг он решил пойти ради женщин, чтобы у них появился целый день на подготовку к новогоднему торжеству.

— Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику, — заявил он на аппаратном совещании в администрации региона.

Отметим, что дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём, ведутся практически ежегодно. Особенно если последний день в году выпадает с понедельника по пятницу.

К слову, позиция Кремля на этот счёт весьма однозначна: "Надо работать", — заявил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.