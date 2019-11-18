Киев подтвердил получение от России арестованных катеров

Для получения двух катеров и буксира были направлены три других украинских судна.

Военно-морские силы Украины подтвердили, что получили от России катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", арестованные ранее в РФ за незаконное пересечение границы.

В ВМС рассказали, что корабли теперь направлены в порт в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамаки", а также поисково-спасательного судна "Сапфир".

Напомним, на "Бердянске", "Никополе" и "Яны Капу" украинские моряки и сотрудники СБУ в ноябре прошлого года совершили провокацию, попытавшись без согласования пройти из Чёрного в Азовское море под Крымским мостом. Их задержали российские пограничники. Арестованные украинцы были ранее переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли были переданы сегодня.

В Крыму возврат Украине арестованных кораблей назвали серьёзным знаком Зеленскому.