Россия передала Украине три арестованных в Керченском проливе корабля

В МИД РФ пояснили, что все необходимые следственные действия, связанные с кораблями, уже состоялись.

МИД РФ сообщил, что Россия передала Киеву три корабля ВМФ Украины, которые были арестованы после нарушения границы нашей страны в ноябре прошлого года. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своём сайте.

— 18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты также пояснили, что передача кораблей стала возможна в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия. Теперь нахождение кораблей на территории нашей страны не требуется.

Однако в МИД РФ напомнили, что действия киевских властей, которые отдали приказ своим военным устроить провокацию и нарушить российскую границу, является преступлением, причём не только против суверенитета РФ, но и самих украинских граждан.

— Российская сторона намерена и впредь жёстко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства, — подытожили в МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда.