СМИ узнали о попытке суицида доцента-расчленителя

Соколов воспользовался моментом, когда с него сняли наручники, и схватился за кортик.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку, пытался покончить с собой во время следственного эксперимента в минувшую пятницу, 15 ноября. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания утверждает, что с историка-расчленителя на непродолжительное время, с целью чистоты эксперимента, сняли наручники. Соколов якобы воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе, чтобы причинить себе увечья. Однако сотрудники правоохранительных органов отреагировали очень быстро и остановили потенциального самоубийцу.

Отметим, что следственный эксперимент с участием Соколова Лайф транслировал в прямом эфире. Мы сообщали, что бывший доцент был экипирован в бронежилет и каску. Как пояснил его адвокат, это было сделано из соображений безопасности, правда, защищали Соколова от самосуда, а не от самого себя.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, на которой он собирался жениться. Преподавателя задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки погибшей.