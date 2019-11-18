Россиян призвали отложить путешествия в Ирак

Прибывшим в страну туристам посоветовали соблюдать меры безопасности и избегать районов, где активно действуют террористические группировки.

Ростуризм на фоне беспорядков в Ираке призвал граждан воздержаться от путешествий в Ирак и выпустил рекомендации для тех, кто уже находится в ближневосточной стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте федерального агентства.

Так, Ростуризм призывает отложить поездки в Ирак в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Ведомство рекомендует российским туроператорам приостановить продвижение и продажу путёвок в эту республику, а также в обязательном порядке информировать предполагаемых покупателей о ситуации в Ираке. Тем же, кто уже прибыл в страну, следует:

принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности;

проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории Ирака;

избегать районы страны, где активно действуют террористические и экстремистские группировки.

Ранее сообщалось, что из-за массовых беспорядков в Багдаде, столице Ирака, погибло сто человек и ещё пять с половиной тысяч пострадало. Также в конце октября при обстреле у Посольства США в "зелёной" зоне города упала ракета.